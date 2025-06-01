Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor
Haziran ayının ilk günlerinde bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yukarı yönlü revize etmesi ve Türk Lirası’na dönüşü destekleyen politikalar, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduatlara çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son aylarda yukarı yönlü seyreden faiz oranları, 1 Haziran 2025 itibarıyla son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle 1 aylık vadeli (32 gün) mevduat hesaplarında faizler, yüzde 53’e kadar yükseldi. Peki 6 milyon TL’lik birikimini vadeli hesaba yatıranlar hangi bankadan ne kadar net kazanç elde ediyor?
6 MİLYON LİRANIN MEVDUAT GETİRİSİ
İşte bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net getirileri:
FIBABANKA
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 6.223.562 TL
Net Kazanç: 223.562 TL
VAKIF KATILIM (Kâr Payı Hesabı)
Kâr Payı Oranı: %34,29
Vade Sonu Tutar: 6.153.319 TL
Net Kâr: 153.319 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 6.176.614 TL
Net Kazanç: 176.614 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 6.216.855 TL
Net Kazanç: 216.855 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 6.221.326 TL
Net Kazanç: 221.326 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 6.228.033 TL
Net Kazanç: 228.033 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 6.232.504 TL
Net Kazanç: 232.504 TL
Akbank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 6.219.090 TL
Net Kazanç: 219.090 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %38,75
Vade Sonu Tutar: 6.173.260 TL
Net Kazanç: 173.260 TL