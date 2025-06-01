Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor

Haziran ayının ilk günlerinde bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yukarı yönlü revize etmesi ve Türk Lirası’na dönüşü destekleyen politikalar, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduatlara çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor - Resim: 1

Son aylarda yukarı yönlü seyreden faiz oranları, 1 Haziran 2025 itibarıyla son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle 1 aylık vadeli (32 gün) mevduat hesaplarında faizler, yüzde 53’e kadar yükseldi. Peki 6 milyon TL’lik birikimini vadeli hesaba yatıranlar hangi bankadan ne kadar net kazanç elde ediyor?

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Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor - Resim: 2

6 MİLYON LİRANIN MEVDUAT GETİRİSİ

İşte bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net getirileri:

FIBABANKA
Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 6.223.562 TL

Net Kazanç: 223.562 TL

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Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor - Resim: 3

VAKIF KATILIM (Kâr Payı Hesabı)
Kâr Payı Oranı: %34,29

Vade Sonu Tutar: 6.153.319 TL

Net Kâr: 153.319 TL

TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 6.176.614 TL

Net Kazanç: 176.614 TL

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Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor - Resim: 4

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 6.216.855 TL

Net Kazanç: 216.855 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 6.221.326 TL

Net Kazanç: 221.326 TL

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Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor - Resim: 5

ING BANK
Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 6.228.033 TL

Net Kazanç: 228.033 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 6.232.504 TL

Net Kazanç: 232.504 TL

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Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor - Resim: 6

Akbank
Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 6.219.090 TL

Net Kazanç: 219.090 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %38,75

Vade Sonu Tutar: 6.173.260 TL

Net Kazanç: 173.260 TL

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