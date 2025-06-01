Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor

Son aylarda yukarı yönlü seyreden faiz oranları, 1 Haziran 2025 itibarıyla son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle 1 aylık vadeli (32 gün) mevduat hesaplarında faizler, yüzde 53’e kadar yükseldi. Peki 6 milyon TL’lik birikimini vadeli hesaba yatıranlar hangi bankadan ne kadar net kazanç elde ediyor?