Mersin'de Hasadı Başladı! Arı Gibi Çalışıyorlar, Araplara Satıyorlar: Kilosu 190 Lira...
Mersin’in Silifke ilçesi, doğal yollarla ve ilaçsız üretimle yetiştirilen meyvelerle hasat sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Verimli topraklarda özenle yetiştirilen bu ürünler, toplandıktan sonra hijyenik koşullarda paketlenerek tüketiciyle buluşuyor. Yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu mahsuller, yurt dışındaki alıcıların da ilgisini çekiyor. Karadut gibi ürünlerin kilogram fiyatı, sezon başında 190 liraya kadar ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Silifke’nin çeşitli bölgelerinde toplamda yaklaşık 250 dönümlük bir alanda karadut hasadı sürüyor. Kimyasal kullanılmadan üretilen bu karadutlar, titizlikle toplanıyor ve genellikle dış pazarlara gönderiliyor. Üretici açısından da sevindirici bir sezon yaşanıyor.
Sezona yüksek fiyatla giriş yapan karadutun kilosu ilk toplandığında 190 liradan alıcı bulurken, ilerleyen günlerde bu rakam 90 liraya kadar geriledi. Üretici Halise Sarıcalık, özellikle hasatta işçiliğin en yüksek maliyet kalemi olduğunu vurgulayarak, hasadın veriminden memnun olduklarını dile getirdi.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de bölgede karadut üretiminin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:
Bu ürünlerin yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yeni açılan havalimanı sayesinde ihracat daha da kolaylaşmış durumda. İç piyasada da karadut, çilek sezonunun başlamasıyla birlikte rağbet gördü. Üreticiler, bu yılki verim ve fiyatlardan memnun