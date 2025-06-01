Mersin'de Hasadı Başladı! Arı Gibi Çalışıyorlar, Araplara Satıyorlar: Kilosu 190 Lira...

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de bölgede karadut üretiminin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bu ürünlerin yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yeni açılan havalimanı sayesinde ihracat daha da kolaylaşmış durumda. İç piyasada da karadut, çilek sezonunun başlamasıyla birlikte rağbet gördü. Üreticiler, bu yılki verim ve fiyatlardan memnun