Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!

UYGULAMA ORMANLARI ETKİLEYECEK Mİ

Yetkililer, bu düzenlemenin mevcut orman ekosistemlerine zarar vermeyeceğini vurguluyor. Çünkü bu alanlar, zaten uzun yıllar önce orman özelliğini yitirmiş ve aktif olarak halkın kullanımına geçmiş bölgelerden oluşuyor. Bu nedenle yeni bir çevresel tahribat ya da orman kaybı söz konusu değil.