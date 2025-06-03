Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman özelliğini kaybetmiş arazilerle ilgili uzun yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışmaya başladı. B
Kaynak: Haber Merkezi
u çalışma sayesinde yaklaşık 5 milyon vatandaş, yıllardır tarım, konut ya da ticaret için kullandığı 2B arazilerinin tapusunu alma şansı yakalayacak. Hedef ise bu süreci 2025 sonuna kadar tamamlamak.
2B ARAZİSİ NEDİR?
2B olarak adlandırılan bu araziler, 1981’den önce orman vasfını kaybedip, sonrasında Hazine adına tescillenen topraklardan oluşuyor. Genellikle köylüler, çiftçiler ya da küçük işletmeler tarafından yıllardır kullanılan bu alanlar, yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılarına mülkiyet hakkı kazandıracak.
TAPU ALMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
İlk adım olarak Orman Kadastro Komisyonları, bu alanları orman sınırları dışına çıkarıyor. Ardından kadastro çalışmalarıyla, arazilerin kimler tarafından hangi tarihten itibaren kullanıldığı ve üzerindeki yapıların durumu ayrıntılı olarak tespit ediliyor. Bu bilgiler doğrultusunda araziler Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor. Son aşamada, hak sahipleri başvurularını yaparak tapularını alabiliyor.
UYGULAMA ORMANLARI ETKİLEYECEK Mİ
Yetkililer, bu düzenlemenin mevcut orman ekosistemlerine zarar vermeyeceğini vurguluyor. Çünkü bu alanlar, zaten uzun yıllar önce orman özelliğini yitirmiş ve aktif olarak halkın kullanımına geçmiş bölgelerden oluşuyor. Bu nedenle yeni bir çevresel tahribat ya da orman kaybı söz konusu değil.
HANGİ BÖLGELER ÖNCELİKLİ OLACAK?
Tapu çalışmaları, özellikle Ankara, İzmir, Manisa, Antalya, Aydın, Mersin, Adana ve Samsun gibi illerde yoğunlaşıyor. Bu şehirlerde kullanım kadastrosunun hızla tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar tapularına daha kısa sürede kavuşabilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kadastro süreci ve Hazineye devir işlemleri tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekecek. Başvuru detaylarının ve takviminin önümüzdeki aylarda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.