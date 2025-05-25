Aslan'ın Şampiyonluk Gecesi! 5. Yıldıza Görkemli Kutlama: Detaylar Belli Oldu

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve beşinci yıldızı takmasının şerefine düzenlediği kutlama bugün Yenikapı’da gerçekleşecek. Etkinlik alanının kapıları saat 16.00’da açılırken, 19.05’ten itibaren futbolcular sahneye çıkacak, 21.00’de ise kupa töreni yapılacak. Kutlamada pek çok sanatçı sahne alacak.

Son Güncelleme:
Aslan'ın Şampiyonluk Gecesi! 5. Yıldıza Görkemli Kutlama: Detaylar Belli Oldu

Süper Lig'de bu yıl da şampiyon, geçtiğimiz iki sezon da olduğu gibi Galatasaray oldu. Tarihindeki 25. şampiyonluğunun ve Türkiye'de beşinci yıldızı takan ilk takım olmanın gururunu yaşayan sarı-kırmızılılar, kutlamalara dün Yenikapı Miting Alanı'nda başladı. GS Plus uygulamasını indiren taraftarların ücretsiz katılabildiği etkinlik saat 12.00’de DJ performansları ile başladı.

Akşam 19.00'de de Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçı hep birlikte dev ekrandan izleyen taraftarlar, saat 22.00’ye kadar tezahüratlar, marşlar söyleyerek eğlendi. Dünün coşkusunun ardından bugün aynı yerde yapılacak asıl kutlamalar ise saat 16.00’da start verecek.

Aslan'ın Şampiyonluk Gecesi! 5. Yıldıza Görkemli Kutlama: Detaylar Belli Oldu - Resim : 1

KENAN DOĞULU, EBRU YAŞAR, ATİYE...

Takım saat 17.30’da üstü açık bir otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Daha sonra Sarayburnu’nda kendilerini bekleyen tekneye binip Boğaz turu yapmalarının ardından Yenikapı’ya gidecek. Saat 19.05’te başlayacak kutlamada futbolcular sahneye kendi seçtikleri şarkılarla çıkıp saat 21.00’de de Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Kutlamalarda, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Gökhan Kırdar, Emir Can İğrek ve Atiye gibi birçok şarkıcı sahne alarak taraftarı coşturacak.

Aslan'ın Şampiyonluk Gecesi! 5. Yıldıza Görkemli Kutlama: Detaylar Belli Oldu - Resim : 2

KUTLAMA PROGRAMI

16.00: Yenikapı Miting Alanı’na girişler başlayacak.

17.30: Takım Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Sarayburnu’nda tekneye binecek kafile G.Saray Adası’ndan dönerek Yenikapı’ya gelecek. Yenikapı’daki kutlamalar başlayacak.

19.05: Futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

21.00: Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak. Ünlü sanatçılar şampiyonluk kutlamasında sahne alarak, şarkılarını Galatasaray taraftarları için söyleyecek.

Galatasaray Otobüsüne Taşlı SaldırıGalatasaray Otobüsüne Taşlı SaldırıSpor
Şampiyon, İkinci Yarıda Kükredi: Galatasaray, İzmir’de Göztepe’yi Devirdi!Şampiyon, İkinci Yarıda Kükredi: Galatasaray, İzmir’de Göztepe’yi Devirdi!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray şampiyon
Son Güncelleme:
Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu
Galatasaray Otobüsüne Taşlı Saldırı Galatasaray Otobüsüne Taşlı Saldırı
25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor 25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat 81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat
Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak