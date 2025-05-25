Aslan'ın Şampiyonluk Gecesi! 5. Yıldıza Görkemli Kutlama: Detaylar Belli Oldu

Süper Lig'de bu yıl da şampiyon, geçtiğimiz iki sezon da olduğu gibi Galatasaray oldu. Tarihindeki 25. şampiyonluğunun ve Türkiye'de beşinci yıldızı takan ilk takım olmanın gururunu yaşayan sarı-kırmızılılar, kutlamalara dün Yenikapı Miting Alanı'nda başladı. GS Plus uygulamasını indiren taraftarların ücretsiz katılabildiği etkinlik saat 12.00’de DJ performansları ile başladı.

Akşam 19.00'de de Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçı hep birlikte dev ekrandan izleyen taraftarlar, saat 22.00’ye kadar tezahüratlar, marşlar söyleyerek eğlendi. Dünün coşkusunun ardından bugün aynı yerde yapılacak asıl kutlamalar ise saat 16.00’da start verecek.

KENAN DOĞULU, EBRU YAŞAR, ATİYE...

Takım saat 17.30’da üstü açık bir otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Daha sonra Sarayburnu’nda kendilerini bekleyen tekneye binip Boğaz turu yapmalarının ardından Yenikapı’ya gidecek. Saat 19.05’te başlayacak kutlamada futbolcular sahneye kendi seçtikleri şarkılarla çıkıp saat 21.00’de de Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Kutlamalarda, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Gökhan Kırdar, Emir Can İğrek ve Atiye gibi birçok şarkıcı sahne alarak taraftarı coşturacak.

KUTLAMA PROGRAMI

16.00: Yenikapı Miting Alanı’na girişler başlayacak.

17.30: Takım Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Sarayburnu’nda tekneye binecek kafile G.Saray Adası’ndan dönerek Yenikapı’ya gelecek. Yenikapı’daki kutlamalar başlayacak.

19.05: Futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

21.00: Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak. Ünlü sanatçılar şampiyonluk kutlamasında sahne alarak, şarkılarını Galatasaray taraftarları için söyleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi