Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 28. hafta maçında Anadolu Efes, 17 sayı geriden gelerek Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti. Siyah-beyazlılar mağlup olmasına rağmen ikili averajla ligi ikinci sırada tamamladı.

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Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ertelenen dev maçta Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı ağırladı. Nefes kesen mücadelede lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda gösterdiği etkileyici performansla 17 sayılık farkı kapatarak sahadan 90-87 galip ayrıldı.

İlk yarıyı 51-39 geride kapatan Anadolu Efes, üçüncü periyottan itibaren oyunun kontrolünü ele aldı.

Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu - Resim : 1

Bu sonuçla Anadolu Efes, normal sezonu 23 galibiyetle tamamlarken, Beşiktaş yedinci mağlubiyetini aldı. Ligi ikinci sırada bitiren Beşiktaş, Playoff ilk turunda Galatasaray ile karşılaşacak. Seride saha avantajı siyah-beyazlı ekipte olacak.

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Kaynak: AA

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