Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 28. hafta maçında Anadolu Efes, 17 sayı geriden gelerek Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti. Siyah-beyazlılar mağlup olmasına rağmen ikili averajla ligi ikinci sırada tamamladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ertelenen dev maçta Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı ağırladı. Nefes kesen mücadelede lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda gösterdiği etkileyici performansla 17 sayılık farkı kapatarak sahadan 90-87 galip ayrıldı.
İlk yarıyı 51-39 geride kapatan Anadolu Efes, üçüncü periyottan itibaren oyunun kontrolünü ele aldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, normal sezonu 23 galibiyetle tamamlarken, Beşiktaş yedinci mağlubiyetini aldı. Ligi ikinci sırada bitiren Beşiktaş, Playoff ilk turunda Galatasaray ile karşılaşacak. Seride saha avantajı siyah-beyazlı ekipte olacak.
Kaynak: AA
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