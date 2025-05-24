Galatasaray Otobüsüne Taşlı Saldırı

Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini yedi maça çıkardı. Ancak sarı-kırmızılıların zafer gecesi, stat dışında yaşanan çirkin bir saldırıyla gölgelendi.

OTOBÜS CAMI KIRILDI

Gürsel Aksel Stadı çevresinde yaşanan olayda, Galatasaray kafilesini taşıyan ve üzerinde beşinci yıldızın da yer aldığı takım otobüsü, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Atılan taşlardan biri otobüsün camını kırarken, camın 1972'de kazanılan ilk yıldızın üzerine isabet ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı öğrenildi. Futbolcu kafilesinden kimsenin olayda yaralanmaması yüreklere su serpti.

Kaynak: DHA