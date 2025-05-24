Şampiyon, İkinci Yarıda Kükredi: Galatasaray, İzmir’de Göztepe’yi Devirdi!

Şampiyon ünvanıyla sahaya çıkan Galatasaray, Göztepe deplasmanında da geleneği bozmadı. İkinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanan Aslan, sezonu galibiyetle taçlandırdı.

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Şampiyon, İkinci Yarıda Kükredi: Galatasaray, İzmir’de Göztepe’yi Devirdi!

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızını takan Galatasaray, ligin 37. haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. İlk yarı, iki takımın da kontrollü oyunuyla 0-0 eşitlikle sona erdi.

ŞAMPİYON KAZANDI

Maçın 70. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle Galatasaray öne geçti. 90+1. dakikada ise Galatasaray aradaki farkı 2'ye çıkardı. İzmir'de kazanan şampiyon puanını 92'ye yükseltti.

Şampiyon, İkinci Yarıda Kükredi: Galatasaray, İzmir’de Göztepe’yi Devirdi! - Resim : 1

Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekip, İzmir'e rotasyonlu kadrosuyla gelirken dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk, kaleci Muslera'nın yanı sıra Osimhen, Torreira, Barış Alper, Yunus Akgün, Abdülkadir ve genç yetenek Sara'yı kadroya dahil etmedi. Takım, sahaya büyük ölçüde yedek oyuncularla çıktı.

Galatasaray, ligin ilk yarısında oynanan mücadelede Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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Kaynak: AA-DHA

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