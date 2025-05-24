Göztepe-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonun 37. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşısında kazanması durumunda bu sezon ilk kez 7 maç üst üste galip gelmiş olacak. Sezonun ilk altı haftasını namağlup geçen Galatasaray, yedinci haftada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak serisini bozmuştu. Bu akşamki karşılaşma, aynı başarıyı yeniden yakalama fırsatı olacak.

11'LER BELLİ OLDU

GÖZTEPE: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Dennis, Ahmed, Nielsen, Tijanic, Kubilay, Romulo

GALATASARAY: Günay, Jakobs, Sanchez, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmet, Kaan, Cuesta, Frankowski, Morata

Kaynak: Haber Merkezi