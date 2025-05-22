Her Şey Ayarlanmıştı... Galatasaray'da 'Kutlama' Krizi

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna ulaşan takım, geçtiğimiz iki sezon da olduğu gibi Galatasaray oldu. Milyonlarca taraftarının merakla beklediği kutlama programı da belli oldu. Yenikapı'da 25 Mayıs Pazar günü yapılacak şampiyonluk kutlamalarında Kenan Doğulu, Emir Can İğrek, Ebru Yaşar ve Atiye gibi birçok ünlü isim sahne alırken, aynı gün kupa töreni de gerçekleştirilecek.

Dün kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kutlamanın Yenikapı'da olacağını doğrularken, kupanın kimin tarafından verileceği ise hiçbir bilgi sahibi olmadıklarını vurguladı. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

'KİMSE BİZE ULAŞMADI'

Taraftarları Pazar günü için Yenikapı'ya çağıran Dursun Özbek, "Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı’da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Tüm taraftarlarımıza çağrımdır; Yenikapı’da buluşalım, Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım. Kupayı kimin vereceğini bilmiyoruz. TFF'den bize ulaşan bir şey yok" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi