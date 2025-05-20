Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğundan ne Kadar Kazandı? 2025 Süper Lig'de Şampiyonluk Primi ne Kadar, Kaç TL?

Süper Lig'de 2025 sezonunun şampiyonu yalnızca kupayı değil, milyonlarca liralık ödülü de kazandı. Şampiyonluk primi, performans geliri ve katılım payıyla birlikte Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğundan ne kadar kazandı? 2025 Süper Lig'de şampiyonluk primi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğundan ne Kadar Kazandı? 2025 Süper Lig'de Şampiyonluk Primi ne Kadar, Kaç TL?

Süper Lig’de şampiyon olmak yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda milyonlarca liralık dev bir gelir anlamına geliyor. Taraftarlar kadar kulüplerin de heyecanla takip ettiği 2024–2025 sezonunda şampiyon olan takımın kazancı da merak konusu oldu. Peki, Süper Lig şampiyonluk primi 2025 yılında ne kadar? Galatasaray Süper Lig şampiyonluğundan ne kadar kazandı? İşte detaylar...

2025 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK PRİMİ NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği ödül sistemi kapsamında, 2024–2025 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan kulüp 71,1 milyon TL tutarında doğrudan şampiyonluk primi almaya hak kazanıyor.

Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğundan ne Kadar Kazandı? 2025 Süper Lig'de Şampiyonluk Primi ne Kadar, Kaç TL? - Resim : 1

GALATASARAY ŞAMPİYONLUKLA NE KADAR KAZANDI?

2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray, sahadaki başarısının yanı sıra kasasını da doldurdu. İşte sarı-kırmızılı kulübün kazanç kalemleri...

Lige Katılım Payı: 71,7 milyon TL

Şampiyonlar Payı: 24 kez şampiyon olduğu için 142,8 milyon TL

Performans Primi (28 galibiyet, 5 beraberlik): 151 milyon TL

Şampiyonluk Primi: 71,1 milyon TL

Toplam Kazanç: Yaklaşık 436 milyon TL

Bu rakamlar, sadece saha içindeki başarıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda UEFA gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve taraftar etkisiyle de ciddi bir ekonomik büyüme sağlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğundan ne Kadar Kazandı? 2025 Süper Lig'de Şampiyonluk Primi ne Kadar, Kaç TL? - Resim : 2

ŞAMPİYONLUK KULÜPLER İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Süper Lig şampiyonluğu, kulüplere prestij kazandırmasının yanı sıra transfer bütçesini genişletme, altyapı yatırımı yapma ve Avrupa kupalarında mücadele etme şansı sunuyor. Özellikle şampiyonluk primi ve performans gelirleri, kulüplerin mali açıdan nefes almasını sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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