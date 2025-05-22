Müziğin Yıldızından Büyük Sürpriz! Galatasaray'ın Gecesine Ebru Yaşar Damgası

Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25.şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, taraftarıyla birlikte coşkulu bir kutlama yapacak. Sarı-kırmızılı takımın kutlamaları 25 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapılacak.

EBRU YAŞAR DA TARİHİ GECEDE

Yoğun bir katılımın beklendiği kutlamalarda sahne alacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da kutlamalarda sahne alacak.

Ebru Yaşar, binlerce kişinin ezbere bildiği şarkılarıyla Galatasaraylılara harika bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler şöyle:

Ebru Yaşar

Kenan Doğulu

Blok3

Gökhan Kırdar

Aydilge

Güliz Ayla

Emircan İğrek

Enbe Orkestrası

Gripin

Coşkun Sabah

Atiye

Betül Demir

Altay

Kaynak: Haber Merkezi