Müziğin Yıldızından Büyük Sürpriz! Galatasaray'ın Gecesine Ebru Yaşar Damgası
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu. Galatasaray’ın tarihi gecesinde son düetiyle isminden sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Ebru Yaşar da sahne alacak.
Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25.şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, taraftarıyla birlikte coşkulu bir kutlama yapacak. Sarı-kırmızılı takımın kutlamaları 25 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapılacak.
EBRU YAŞAR DA TARİHİ GECEDE
Yoğun bir katılımın beklendiği kutlamalarda sahne alacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da kutlamalarda sahne alacak.
Ebru Yaşar, binlerce kişinin ezbere bildiği şarkılarıyla Galatasaraylılara harika bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler şöyle:
- Ebru Yaşar
- Kenan Doğulu
- Blok3
- Gökhan Kırdar
- Aydilge
- Güliz Ayla
- Emircan İğrek
- Enbe Orkestrası
- Gripin
- Coşkun Sabah
- Atiye
- Betül Demir
- Altay
Kaynak: Haber Merkezi
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