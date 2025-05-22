Tehdit Ettiği İddia Edilmişti... Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ndeki görüntülerinin sızdırılmasının ardından, kulüpten jet hızıyla bir açıklama geldi. Açıklamada, görüntülerin kesildiği belirtilirken, konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Ali Koç’un dernek binasına gelerek kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Günay yaptığı açıklamada “Sayın Ali Koç baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; ‘Seninle ilgili her bilgiye sahibim’ imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından ‘Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım’ tehdidinde bulundu” ifadelerini kullanmıştı.

'BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ'

Görüntülerin sızdırılmasının ardından, Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.

Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz.

Saygılarımızla"

Kaynak: Haber Merkezi