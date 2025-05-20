Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli genel kurulun eylülde yapılacağını açıklarken, kulübü genel kurula götürmek için başlatılan imza kampanyasında patlama yaşandı. İşte ulaşılan imza sayısı!
Kaynak: Sözcü
Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimine tepkiler arttıkça arttı. Tribünlerde istifa sesleri susmadı.
Fenerbahçe kongre üyeleri kulübü seçimli genel kurula götürmek için kolları sıvarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimin eylülde yapacağını açıklandı.
Seçimin eylülde yapılacağının açıklanmasının ardından da tepkiler dinmezken, imza sayılarında patlama yaşandığı öne sürüldü.
Ali Koç olağanüstü seçimli genel kurul için eylülü işaret etmiş olsa da muhalefet kanadında bu tarihin geç olduğu görüşü hüküm sürdü.
Sözcü’de yer alan habere göre, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından genel kurul için toplanan imza sayılarında patlama yaşandı.
Ali Koç geçen gün yaptığı açıklamada, yeterli imza sayısına ulaşılması halinde seçime 7-8 hafta içinde gidileceğini söylemişti.
İmza sayısının 8 bini aştığı iddia edilirken, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Ali Koç’un ilan ettiği eylül ayı genel kurulu geçerliliğini yitirmiş olacak.