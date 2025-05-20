Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli genel kurulun eylülde yapılacağını açıklarken, kulübü genel kurula götürmek için başlatılan imza kampanyasında patlama yaşandı. İşte ulaşılan imza sayısı!

Kaynak: Sözcü

Fenerbahçe Ali Koç
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı - Resim: 1

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimine tepkiler arttıkça arttı. Tribünlerde istifa sesleri susmadı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı - Resim: 2

Fenerbahçe kongre üyeleri kulübü seçimli genel kurula götürmek için kolları sıvarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimin eylülde yapacağını açıklandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı - Resim: 3

Seçimin eylülde yapılacağının açıklanmasının ardından da tepkiler dinmezken, imza sayılarında patlama yaşandığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı - Resim: 4

Ali Koç olağanüstü seçimli genel kurul için eylülü işaret etmiş olsa da muhalefet kanadında bu tarihin geç olduğu görüşü hüküm sürdü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı - Resim: 5

Sözcü’de yer alan habere göre, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından genel kurul için toplanan imza sayılarında patlama yaşandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı - Resim: 6

Ali Koç geçen gün yaptığı açıklamada, yeterli imza sayısına ulaşılması halinde seçime 7-8 hafta içinde gidileceğini söylemişti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kabus Gibi Haber! İmza Sayısı Patladı - Resim: 7

İmza sayısının 8 bini aştığı iddia edilirken, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Ali Koç’un ilan ettiği eylül ayı genel kurulu geçerliliğini yitirmiş olacak.

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