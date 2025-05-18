Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dernek Başkanını Tehdit Etti İddiası

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasının ardından sular durulmazken, camiada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a istifa çağrıları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Ali Koç, olağanüstü seçimli kongre kararının alındığını ve eylülde yapılacağını duyurdu. Öte yandan kulübü genel kurula götürmek için başlatılan bir imza kampanyası yürütülüyordu.

Ali Koç ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Ali Koç’un dernek binasına gelerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

'SENİNLE ÖZEL OLARAK UĞRAŞACAĞIM'

Günay, “Sayın Ali Koç baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; ‘Seninle ilgili her bilgiye sahibim’ imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından ‘Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım’ tehdidinde bulundu” ifadelerini kullandı.

Günay, yaşandığını öne sürdüğü olayın yalnızca kendisine değil, “Fenerbahçe camiasının ifade özgürlüğüne yönelmiş açık bir saldırı” olarak niteledi.

Söz konusu olayla ilgili hukuki işlem başlatılacağı belirtildi.