Tottenham’dan Tarihi Zafer! UEFA Avrupa Ligi Kupasını 3'üncü Kez Müzesine Götürdü

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz takımının karşılaşmasında Tottenham, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Tottenham’dan Tarihi Zafer! UEFA Avrupa Ligi Kupasını 3'üncü Kez Müzesine Götürdü

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 42. dakikasında Tottenham, Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.

Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla'nın ardından İngiltere'den Tottenham ile Liverpool, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
UEFA Avrupa Ligi Tottenham
Beşiktaş Üçüncülük İçin Hazırlanıyor Beşiktaş Üçüncülük İçin Hazırlanıyor
Bandırmaspor-Boluspor Maçının Hakemi Belli Oldu Bandırmaspor-Boluspor Maçının Hakemi Belli Oldu
Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor
Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor: İşte Siyah Çayın Tadını Unutturacak Sağlık Deposu Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor, Siyah Çayın Tadını Unutturuyor
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın Yeni Üyeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı HSK'nın Yeni Üyeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı
TRT Ve Bazı Kamu Kurumlarında Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Kabul Edildi TRT Ve Bazı Kamu Kurumlarında Düzenlemeler İçeren Torba Kanun Kabul Edildi
Tottenham’dan Tarihi Zafer! UEFA Avrupa Ligi Kupasını 3'üncü Kez Müzesine Götürdü Tottenham, 3'üncü Kez Avrupa Ligi Şampiyonu!
Hasan Toktaş'tan 'WhatsApp Mesajı' Açıklaması Hasan Toktaş'tan 'WhatsApp Mesajı' Açıklaması
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak