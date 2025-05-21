Beşiktaş Üçüncülük İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

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Beşiktaş Üçüncülük İçin Hazırlanıyor

Süper Lig’in 37’nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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