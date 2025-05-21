TFF'den Flaş Anlaşma

TFF, NATA Holding ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

TFF'den Flaş Anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), NATA Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Hacıosmanoğlu, anlamlı ve değerli iş birliğine imza attıklarının altını çizdi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Buğra Tanık ve TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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