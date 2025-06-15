Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak

VATANDAŞIN GEÇİM DERDİ BÜYÜYOR

Hayat pahalılığının önümüzdeki aylarda da süreceğini belirten Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sabit gelirli vatandaşların alım gücünün daha da zayıflayacağını dile getirdi. Temel harcama kalemlerindeki gerçek enflasyonun hissedilen düzeyde çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Babuşcu, planlama yapmanın imkânsız hale geldiği bir döneme girildiğini kaydetti.

2025 ÖNGÖRÜLERİ: FAİZ YÜKSEK, BÜYÜME ZAYIF

2025 yılı için ekonomik öngörülerini de paylaşan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yıl sonunda dolar kurunun 44 ila 46 TL aralığında olacağını, politika faizinin %35 seviyesinde kalabileceğini söyledi. Ekonomik büyümenin %3 civarında gerçekleşebileceğini belirten Babuşcu, bu büyümenin istihdam üzerindeki etkisinin ise sınırlı kalacağını ifade etti.