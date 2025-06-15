Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyon, gelir kaybı ve artan işsizlik riskiyle sarsılıyor. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu’ya göre, mevcut tablo iflas ve kapanma dalgasının büyümesine neden olabilir. Enflasyonun kontrol altına alınamaması ve ekonomik belirsizliklerin derinleşmesi, özellikle dar ve sabit gelirli kesimler için endişe verici bir süreci işaret ediyor.
Kaynak: Nefes.com.tr
İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin Türkiye ekonomisine etkilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu tür jeopolitik gelişmelerin özellikle enerji maliyetlerini artırarak enflasyonu daha da körükleyebileceğini belirtti. Ayrıca döviz kurunda baskı oluşturabilecek gelişmeler, yatırımcıların Türkiye’den uzak durmasına yol açabilir.
KAZANIMLAR GERİYE GİTTİ
Ekonomide son 2 yılda sağlanan bazı kazanımların 19 Mart sonrası yaşanan gelişmelerle kaybedildiğini dile getiren Prof. Dr. Şenol Babuşcu, mevduat ve kredi faizlerinin yaklaşık 10 puan arttığını, Merkez Bankası rezervlerinin ise 50 milyar doların üzerinde azaldığını vurguladı.
KREDİ RİSKİ ALARM VERİYOR
Bankacılık sisteminde takipteki kredi miktarının 400 milyar TL’yi aştığını söyleyen Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yaklaşık 1,3 trilyon TL’lik kredi büyüklüğünün de yakın izlemeye alındığını hatırlatarak hem bireylerin hem firmaların geri ödeme güçlüğü yaşadığını ifade etti.
REEL SEKTÖRDE SERT DURAKLAMA
Reel sektörün ciddi bir darboğaza girdiğini belirten Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 2025’in ilk 5 ayında konkordato başvurusunda bulunan firma sayısının 2 bin 235’e ulaştığını açıkladı. Yüksek faiz oranları, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve daralan iç talebin özellikle KOBİ’leri sürdürülemez bir noktaya sürüklediğini söyledi.
EKONOMİK GÜVEN DERİN YARA ALDI
Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 19 Mart sonrası yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomi yönetiminin öngörülebilirliğini zayıflattığını, kurumsal bağımsızlık algısının ise ciddi zarar gördüğünü belirtti. Bu durumun ekonomik kırılganlıkları daha da artırdığını ifade etti.
ENFLASYONDA GERİLEME UMUDU ZAYIF
Enflasyonun kontrol altına alınamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yıl sonunda enflasyonun %30 bandına yakın kalmasının muhtemel olduğunu söyledi. Para politikasının tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Babuşcu, yapısal reformların, adil bir vergi sisteminin ve bağımsız kurumların önemine dikkat çekti.
VATANDAŞIN GEÇİM DERDİ BÜYÜYOR
Hayat pahalılığının önümüzdeki aylarda da süreceğini belirten Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sabit gelirli vatandaşların alım gücünün daha da zayıflayacağını dile getirdi. Temel harcama kalemlerindeki gerçek enflasyonun hissedilen düzeyde çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Babuşcu, planlama yapmanın imkânsız hale geldiği bir döneme girildiğini kaydetti.
2025 ÖNGÖRÜLERİ: FAİZ YÜKSEK, BÜYÜME ZAYIF
2025 yılı için ekonomik öngörülerini de paylaşan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yıl sonunda dolar kurunun 44 ila 46 TL aralığında olacağını, politika faizinin %35 seviyesinde kalabileceğini söyledi. Ekonomik büyümenin %3 civarında gerçekleşebileceğini belirten Babuşcu, bu büyümenin istihdam üzerindeki etkisinin ise sınırlı kalacağını ifade etti.
İFLAS DALGASI TİCARİ DENGELERİ SARSABİLİR
İflas süreçlerinin ortalama 413 günde sonuçlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu sürecin sadece konkordato talep eden firmaları değil, onlarla çalışan tüm ticari çevreleri etkilediğini vurguladı. Ekonomide güven ortamının zedelendiğini belirten Babuşcu, gerekli adımların atılmaması durumunda iflas dalgasının daha da büyüyebileceğini söyledi.