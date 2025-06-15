Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor

ABD’deki Otomotiv İnovasyon İttifakı (AAI) ile Motor ve Ekipman Üreticileri Derneği (MEMA), Çin kaynaklı tedarik risklerine dikkat çekmek amacıyla ortak bir mektupla bu durumu yetkililere iletti. Reuters’a göre, her iki kuruluş da Nisan ayında Çin’den yapılan nadir mıknatıs ihracatının yarı yarıya azaldığını belirtiyor ve üretim süreçlerinin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunuyor.