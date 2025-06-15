Karabük'te Altından Değerli Hasat Başladı! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden biri olan safran bitkisinin çoğaltılmasında kritik rol oynayan safran soğanlarının hasadı, Safranbolu’da başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ilçe, bu değerli bitkinin üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak için önemli adımlar atıyor.
Kaynak: İHA
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projeler kapsamında, safran üretiminin uygulama alanlarından biri olan Gayza köyündeki Safranova üretim sahasında Haziran itibarıyla safran soğanı hasadına başlandı. Bu süreçte, sadece safran çiçeği değil, bitkinin gelecek yıllardaki varlığını sürdürecek olan soğanlar da büyük titizlikle topraktan ayrılıyor.
YUMRU KALİTESİ ÜRETİMİN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR
Tohumla değil, yalnızca yumru soğanlarla çoğaltılabilen safran bitkisi için soğan kalitesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle sağlıklı yumrular, yeni üretim alanlarında değerlendirilmek üzere özenle seçiliyor. Amaç, daha geniş tarım alanlarında kaliteli üretimi destekleyerek Safranbolu safranını yeniden ülke genelinde öne çıkarmak.
“GELECEK NESİLLERE SAĞLAM BİR MİRAS BIRAKMAK ZORUNDAYIZ”
Hasat alanında incelemelerde bulunan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, üreticilerle görüşerek sahadaki çalışmaları değerlendirdi. Üreticilere sağlanan teknik destek ve kurumsal iş birliklerinin, sürdürülebilir safran tarımı için büyük katkı sağladığını ifade ettiler.
MARKALAŞMA VE KIRSAL KALKINMA ÖNE ÇIKIYOR
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla yürütülen “Lavanta Kokulu Safran Bahçesi” ve “Markalaşma Yolunda Safran” projeleri, hem üretimi artırmayı hem de Safranbolu safranını bir marka haline getirmeyi amaçlıyor. Safran üretimi bu yönüyle sadece tarımsal bir faaliyet değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve ekonomik çeşitliliğin artırılması açısından da büyük önem taşıyor.