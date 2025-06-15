Karabük'te Altından Değerli Hasat Başladı! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

YUMRU KALİTESİ ÜRETİMİN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR

Tohumla değil, yalnızca yumru soğanlarla çoğaltılabilen safran bitkisi için soğan kalitesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle sağlıklı yumrular, yeni üretim alanlarında değerlendirilmek üzere özenle seçiliyor. Amaç, daha geniş tarım alanlarında kaliteli üretimi destekleyerek Safranbolu safranını yeniden ülke genelinde öne çıkarmak.

“GELECEK NESİLLERE SAĞLAM BİR MİRAS BIRAKMAK ZORUNDAYIZ”

Hasat alanında incelemelerde bulunan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, üreticilerle görüşerek sahadaki çalışmaları değerlendirdi. Üreticilere sağlanan teknik destek ve kurumsal iş birliklerinin, sürdürülebilir safran tarımı için büyük katkı sağladığını ifade ettiler.