14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor! Yeni Yönetmeliğin Detayları Ortaya Çıktı

GERİ ÖDEMELER EK MASRAF OLMADAN YAPILACAK

Cayma hakkı kapsamında yapılacak iade işlemleri, tüketicinin satın alma sırasında kullandığı ödeme yöntemiyle ve herhangi bir masraf yansıtılmadan tek seferde gerçekleştirilecek. Cayma süresi hizmet satışlarında sözleşme tarihinden, ürün satışlarında ise teslim tarihinden itibaren başlayacak. Ancak tüketici, ürün eline ulaşmadan önceki süreçte de cayma hakkını kullanabilecek.

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI BELİRLENDİ

Taslakta bazı ürün gruplarına yönelik cayma hakkı sınırlandırmaları da yer alıyor. Kişiye özel olarak hazırlanan ürünler, hızlı bozulabilen veya hijyen nedeniyle iadesi uygun olmayan mallar, kurulumu tamamlanan teknik ürünler ile süreli yayınlar için cayma hakkı geçerli olmayacak.

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni düzenleme, şirketlere tüketicilerin cayma hakkı ve haklarını öğrenebileceği bir bilgilendirme altyapısı kurma yükümlülüğü de getiriyor. Posta, telefon, internet, SMS gibi yollarla çalışacak bu sistem sayesinde tüketiciler; cayma süresi, doğrudan satıcı bilgileri ve ürün/hizmet kullanımı gibi konularda kolaylıkla bilgiye ulaşabilecek.

Yeni yönetmelikle birlikte hem tüketicilerin hem de satıcıların haklarının daha net tanımlandığı, daha adil ve güvenilir bir doğrudan satış sistemi hedefleniyor. Taslağın son hali görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.