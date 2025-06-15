14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor! Yeni Yönetmeliğin Detayları Ortaya Çıktı
Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemine dair kapsamlı bir düzenleme hazırlığı içinde. Hazırlanan yönetmelik taslağıyla birlikte, tüketicilerin doğrudan satışlarda cayma süresi mevcut 14 günden 30 güne çıkarılıyor. Ayrıca geri ödemelerin, ürün teslim masrafları da dahil olmak üzere tek seferde ve ek bir yük getirmeden yapılması zorunlu hale getiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık, sabit bir mağaza kullanılmadan, doğrudan tüketiciyle birebir iletişim yoluyla gerçekleşen satışlara dair yeni bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” olarak adlandırılan düzenleme, hem tüketici haklarının güvence altına alınmasını hem de doğrudan satış şirketlerinin belirli ilkelere bağlı çalışmasını öngörüyor.
Yeni yönetmelik taslağı kamuoyunun ve ilgili paydaşların görüşüne açılmış durumda. Söz konusu düzenleme, sektörde güvenilirliği artırmak, yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek ve doğrudan satışta büyüyen pazarı daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla hazırlandı.
VAATLER GERÇEĞİ YANSITMAK ZORUNDA OLACAK
Taslağa göre, doğrudan satış sisteminde gerçek dışı vaatler ve yanıltıcı bilgiler sunulması yasaklanıyor. Tüketicilere baskı uygulanması, yanıltma veya rahatsız edici yöntemlerle sisteme katılım sağlanması engelleniyor. Ayrıca sunulan ürün ya da hizmetlerin pazarlanabilir ve tüketilebilir nitelikte olması zorunlu olacak.
KOMİSYON VE PRİMLER SINIRLANDIRILIYOR
Doğrudan satış şirketlerinin satıcılara dağıtabileceği prim, teşvik ve ödül gibi ödemeler, şirketin yıllık net satışlarının yüzde 40’ını aşamayacak. Bu oran perakende satış karı dışında kalan menfaatleri kapsıyor.
SATIŞ YETKİ BELGESİ ŞARTI GELİYOR
Yönetmelikle birlikte doğrudan satış faaliyeti yürütmek isteyen şirketler için “satış yetki belgesi” alma zorunluluğu getiriliyor. Bu belge 3 yıl geçerli olacak ve başvuru sürecinde tüketici sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarları gözetilerek ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek.
SİSTEMDEN AYRILMA HAKKI GÜVENCE ALTINDA
Doğrudan satıcının sisteme katılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Satıcılar diledikleri zaman yükümlülük altına girmeksizin sistemden ayrılabilecek. Sisteme girişten sonraki ilk 30 gün içinde ayrılma kararı alan satıcılara, ellerinde kalan kullanılmamış ürünlerin tamamı şirket tarafından geri alınacak.
Ayrıca, doğrudan satış şirketleri, satıcıların yaptığı tüm doğrudan satış faaliyetlerinden zincirleme biçimde (müteselsilen) sorumlu tutulacak.
GERİ ÖDEMELER EK MASRAF OLMADAN YAPILACAK
Cayma hakkı kapsamında yapılacak iade işlemleri, tüketicinin satın alma sırasında kullandığı ödeme yöntemiyle ve herhangi bir masraf yansıtılmadan tek seferde gerçekleştirilecek. Cayma süresi hizmet satışlarında sözleşme tarihinden, ürün satışlarında ise teslim tarihinden itibaren başlayacak. Ancak tüketici, ürün eline ulaşmadan önceki süreçte de cayma hakkını kullanabilecek.
CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI BELİRLENDİ
Taslakta bazı ürün gruplarına yönelik cayma hakkı sınırlandırmaları da yer alıyor. Kişiye özel olarak hazırlanan ürünler, hızlı bozulabilen veya hijyen nedeniyle iadesi uygun olmayan mallar, kurulumu tamamlanan teknik ürünler ile süreli yayınlar için cayma hakkı geçerli olmayacak.
TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELİYOR
Yeni düzenleme, şirketlere tüketicilerin cayma hakkı ve haklarını öğrenebileceği bir bilgilendirme altyapısı kurma yükümlülüğü de getiriyor. Posta, telefon, internet, SMS gibi yollarla çalışacak bu sistem sayesinde tüketiciler; cayma süresi, doğrudan satıcı bilgileri ve ürün/hizmet kullanımı gibi konularda kolaylıkla bilgiye ulaşabilecek.
Yeni yönetmelikle birlikte hem tüketicilerin hem de satıcıların haklarının daha net tanımlandığı, daha adil ve güvenilir bir doğrudan satış sistemi hedefleniyor. Taslağın son hali görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.