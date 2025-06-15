Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu
Avrupa’nın dört bir yanından seçilen en etkileyici 30 kasaba belli oldu. Mimari dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriterin dikkate alındığı sıralamada, Türkiye’den de bir yerleşim yeri adını listeye yazdırarak dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazırlanan bu özel listede, Fransa’dan Norveç’e, Portekiz’den Bulgaristan’a kadar pek çok Avrupa ülkesinden kasabalar yer alıyor. Türkiye adına listeye giren kasaba ise sahip olduğu tarihi atmosferi ve eşsiz manzarasıyla öne çıkıyor.
SAKLI CENNETLER ARASINDA TÜRKİYE'DEN BİR GÜZELLİK
Avrupa'nın en güzel kasabaları sıralamasında 10. sırada yer alarak gurur kaynağı olan yerleşim yeri, Bursa’nın incisi Gölyazı oldu. Uludağ’ın eteklerinde, Uluabat Gölü kıyısında konumlanan bu şirin kasaba; doğal güzellikleri, sakin yaşam tarzı ve tarihi dokusuyla listeyi adeta altüst etti. Gölyazı'nın eşsiz manzaraları ve balıkçı tekneleriyle süslenen göl kıyısı, ziyaretçilerine huzur dolu anlar vadediyor.
İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜZEL 30 KASABASI
30. Gura Humorului / Romanya
29. Kotor / Karadağ
28. Ohrid / Makedonya
27. Monsanto / Portekiz
26. Zalipie / Polonya
25. Sint-Martens-Latem / Belçika
24. Riquewihr / Fransa
23. Saint-Cirq-Lapopie / Fransa
22. Porvoo / Finlandiya
21. Koprivştitsa / Bulgaristan
20. Sopron / Macaristan
19. Reine / Norveç
18. Bernkastel-Kues / Almanya
17. Quedlinburg / Almanya
16. Marianske-Lazne / Çekya
15. Vlkolinec / Slovakya
14. Piran / Slovenya
13. Setenil de las Bodegas / İspanya
12. Visby / İsveç
11. Soglio / İsviçre
10. Gölyazı / Türkiye
9. Rovinj / Hırvatistan
8. Lefkara / Kıbrıs
7. Hindeloopen / Hollanda
6. Lech / Avusturya
5. Conwy / Galler
4. Procida / İtalya
3. Civita di Bagnoregio / İtalya
2. Berat / Arnavutluk
1. Kilkenny / İrlanda