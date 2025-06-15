Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu

Hazırlanan bu özel listede, Fransa’dan Norveç’e, Portekiz’den Bulgaristan’a kadar pek çok Avrupa ülkesinden kasabalar yer alıyor. Türkiye adına listeye giren kasaba ise sahip olduğu tarihi atmosferi ve eşsiz manzarasıyla öne çıkıyor.