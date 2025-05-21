Bandırmaspor-Boluspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Bandırmaspor ile Boluspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi Arda Kardeşler oldu.

Bandırmaspor-Boluspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Trendyol 1. Lig play-off 2. Tur rövanş maçında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Bandırmaspor, Boluspor’u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabakanın hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadelede hakem Arda Kardeşler’in düdük çalacağı belirtildi. Kardeşler’in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Kaynak: İHA

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