37'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu

MHK, Süper Lig'in 37'nci haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar!

37'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig’de 37’nci haftanın hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)

Kaynak: AA

Etiketler
Hakem TFF
Tottenham’dan Tarihi Zafer! UEFA Avrupa Ligi Kupasını 3'üncü Kez Müzesine Götürdü Tottenham, 3'üncü Kez Avrupa Ligi Şampiyonu!
Tehdit Ettiği İddia Edilmişti... Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki Görüntüleri Ortaya Çıktı! Ali Koç'un Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Ünlü Bankadan Şok Karar: ATM ve Şubelerini Teker Teker Kapatıyor Ünlü Bankadan Şok Karar: ATM ve Şubelerini Teker Teker Kapatıyor
Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı
İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim