37'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu
MHK, Süper Lig'in 37'nci haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar!
Süper Lig’de 37’nci haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
24 Mayıs Cumartesi:
16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)
25 Mayıs Pazar:
19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)
19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)
19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
26 Mayıs Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)
Kaynak: AA