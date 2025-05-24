Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 19.00’da deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA