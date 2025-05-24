27. Batı Anadolu Rallisi Heyecanı Başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi’nin coşkusu yaşandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ve 65 klasik otomobilin katılımıyla düzenlenen rallinin başlangıcı, Haliç Park Otel'den verildi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık'ta belirledikleri parkurlarda ralli etapları gerçekleştireceklerini, daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir feribotla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerek, özel rotalarda ralliyi tamamlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA