Pacers Knicks'i Devirdi

NBA’de Doğu Konferansı final serisinde Pacers, Knicks'i mağlup ederek durumu 2-0'a getirdi.

Pacers Knicks'i Devirdi

NBA’de Doğu Konferansı final serisi 2. maçında Indiana Pacers, deplasmanda New York Knicks’i devirdi.

Indiana Pacers, Madison Square Garden’da karşılaştığı New York Knicks’i 114-109’luk skorla mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı. Indiana’da Pascal Siakam 39 sayıyla ön plana çıkarken, Myles Turner 16 sayı ve Tyrese Haliburton da 14 sayıyla mücadele etti.

New York’ta ise Jalen Brunson 36 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Mikal Bridges 20 sayı ve OG Anunoby de 16 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: İHA

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