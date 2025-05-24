Salah Premier Lig'de Yılın En İyisi

Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah, Premier Lig'de 'Yılın en iyi oyuncusu' seçildi.

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Salah Premier Lig'de Yılın En İyisi

Premier Lig’de ‘Yılın en iyi oyuncusu’ Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah seçildi.

Liverpool’un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Premier Lig’de ’Yılın en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi.

Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 37 maçta 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

Kaynak: İHA

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