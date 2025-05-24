Eskişehirspor'dan Coşkulu Kutlama

Amatör Lig'de şampiyon olan Eskişehirspor'un 3. Lig'e geri dönmesi coşkuyla kutlandı.

Eskişehirspor'dan Coşkulu Kutlama

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

Gönüllü taraftarlardan oluşan Bando Es-Es'in gösteri yaptığı programda, DJ Kuvoka ile sanatçılar Mithat Körler, Hande Ünsal, Jeff Redd, Ceza ve Joker sahne aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un şehir ve spor birlikteliğinin simgesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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