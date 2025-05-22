Galatasaray Ertelemeyi Resmen Duyurdu: Kimse Bunu Beklemiyordu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da zafer sarhoşluğu sürerken, önemli bir erteleme haberi geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne dair ihalenin 30 Mayıs Cuma gününe ertelendiği bildirildi.

Söz konusu ihalenin neticesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yıkılarak yerine konut inşa edilmesi planlanırken, bir erteleme haberi daha geldi. Söz konusu ihalenin 30 Mayıs Cuma 15.00’te yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Kulübümüz tarafından ilan edilen İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesi, 292 Ada, 243 Parselde kayıtlı taşınmazın ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİNE AİT İHALE kapsamında teklif dosyası sunan isteklilerden ihaleye ilişkin değerlendirme ve çalışma süreçleri yönünden ek süreye ihtiyaç duyulduğunun belirtilmesi üzerine ihalenin daha sağlıklı ve verimli gerçekleşebilmesi amacıyla ikinci oturumun 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.00’e ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi