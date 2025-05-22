Fenerbahçe'de Sürpriz Ayrılık! Eşyalarını Bile İngiltere'ye Göndermiş

Süper Lig’de şampiyonluk ipini Galatasaray göğüslerken, takımlar gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Fenerbahçe’de taraftarın sevgili olan ismin takıma veda edeceği bildirildi.

Osayi Samuel ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç alınamazken, yıldız oyuncunun eşyalarını bile İngiltere’ye gönderdiği kaydedildi.

Yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere’de devam etmesi beklenirken, bir dönem Galatasaray da Osayi Samuel’e talip olmuş ancak sonuç alamamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi