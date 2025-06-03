Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Haziran ayının ilk günüyle birlikte sıfır araçlara zam geldi. Euro kurunun rekor kırmasıyla Chery, Honda ve Suzuki tüm modellerinde fiyatları yükseltti. Toyota ve Skoda ise bazı modellere zam yaptı. İşte Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda yeni zamlı fiyatları...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Haziran ayına rekor seviyelere ulaşan döviz kuru ile giren otomotiv sektöründe, sıfır araç fiyatları hızla yükselmeye başladı. Euro kurunun 44,80 TL’ye ulaşarak tarihi zirveyi görmesiyle birlikte, başta ithal araçlar olmak üzere birçok modele zam geldi. Chery, Honda ve Suzuki tüm modellerinde fiyat artışına giderken, Toyota ve Skoda modeller bazında değişken bir güncelleme yaptı.
Zam gelen Chery modelleri ve yeni fiyatları şöyle:
Chery Tiggo 8 Pro Max
Intelligent paketi: 2.290.000 TL → 2.345.000 TL
Exceptional paketi: 2.500.000 TL → 2.595.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max
Intelligent paketi: 2.190.000 TL → 2.200.000 TL
Exceptional paketi: 2.250.000 TL → 2.260.000 TL
Chery Omoda 5 Pro
Intelligent paketi: 2.100.000 TL → 2.145.000 TL
Exceptional paketi: 2.190.000 TL → 2.220.000 TL
Marka bazlı fiyat güncellemeleri şu şekilde açıklandı:
Chery: 1 Haziran itibarıyla tüm modellerinde fiyatları artırdı.
Honda: Tüm modellerde zam uygulandı.
Suzuki: Tüm araçlarda fiyatlar yükseltildi.
Toyota: Bazı modellerde fiyat sabit kalırken, diğerlerinde güncelleme yapıldı.
Skoda: Sadece Fabia, Octavia, Superb ve Kodiaq modellerinde 50 bin TL’lik artış yapıldı. Diğer modellerde değişiklik olmadı.
Diğer markalar: 2 Haziran itibarıyla henüz bir fiyat güncellemesi yapmadı.
YENİ ZAMLAR YOLDA UYARISI
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, haziran ayının daha ilk gününde sıfır kilometre araç listelerinde dikkat çekici artışlar yaşandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Birçok marka sabah saatlerinde fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Bazı modellerde önemli artışlar görülürken, kampanya indirimi olan modellerde bu avantajlar sona erdi. Döviz kuru baskısı, artan ithalat maliyetleri ve genel ekonomik koşullar nedeniyle önümüzdeki günlerde de fiyat artışları kaçınılmaz."
KAMPANYALARIN SÜRESİ KISALIYOR FİYATLAR ARTIYOR
Araç almayı planlayanların ellerini çabuk tutmaları gerektiğini de vurgulayan Yalçın, "Haziran ayı, sıfır araç fiyatlarında yukarı yönlü hareketin net şekilde hissedileceği bir dönem olacak. Kampanyaların süresi kısalıyor, fiyatlar sık sık güncelleniyor. Satın alma kararını erteleyenler, daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilir." dedi.