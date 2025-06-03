Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Haziran ayına rekor seviyelere ulaşan döviz kuru ile giren otomotiv sektöründe, sıfır araç fiyatları hızla yükselmeye başladı. Euro kurunun 44,80 TL’ye ulaşarak tarihi zirveyi görmesiyle birlikte, başta ithal araçlar olmak üzere birçok modele zam geldi. Chery, Honda ve Suzuki tüm modellerinde fiyat artışına giderken, Toyota ve Skoda modeller bazında değişken bir güncelleme yaptı.