Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde

ALTINDA KRİTİK GÜN PERŞEMBE

Hafta sonu açıklanan verilere göre, küresel merkez bankalarının altın alımları sürüyor. Özellikle Çin Merkez Bankası, Mayıs ayında da altın rezervini artırarak üst üste yedinci ayında da alım yaptı. Bu durum, altının uzun vadeli güvenli liman konumunu koruduğunu gösterdi.

Altın yatırımcıları ise bir yandan teknik seviyeleri, diğer yandan Perşembe günü yapılacak ABD devlet tahvili ihalesi gibi makro gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.