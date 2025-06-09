Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Altın yatırımcıları Perşembe gününe kilitlendi! ABD’nin uzun vadeli tahvil ihalesi ve Çin’le yapılacak kritik ticaret görüşmeleri öncesi piyasalarda tansiyon yükseldi. 3.300 dolar desteğinde tutunmaya çalışan ons altın, yönünü bu gelişmelerle belirleyecek. Yatırımcılar diken üstünde bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları haftaya yukarı yönlü hareketle başlarken, hem ons hem de gram altında kritik seviyelere dikkat çekiliyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,4’lük artışla 4.191 TL seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.903 TL, cumhuriyet altını ise 27.496 TL’den satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 3.324 dolar civarında işlem görüyor. Geçen hafta yaşanan değer kaybının ardından ons altın büyük oranda geri çekilirken, teknik analizlerde öne çıkan doji formasyonu piyasalarda kararsızlığın hakim olduğunu gösterdi.
ALTINDA KRİTİK EŞİK UYARISI GELDİ
Teknik görünüm açısından ons altın için 3.300 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalamanın yer aldığı 3.250 dolar bandı gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.350 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak izleniyor. Uzmanlar, fiyatların bu aralıkta yatay seyir izleyebileceğini, yönün ise ekonomik verilerle netleşebileceğini ifade ediyor.
YATIRIMCILAR DİKEN ÜSTÜNDE! PİYASALARIN GÖZÜ LONDRA’DA
Altın yatırımcıları, ABD ile Çin arasında Londra’da gerçekleştirilecek yeni ticaret görüşmelerine odaklandı. Görüşmelerin özellikle nadir toprak elementleri ve ticaret açığı gibi başlıklar üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Taraflardan gelen yumuşama mesajları risk iştahını artırsa da, küresel belirsizlik nedeniyle yatırımcılar altın pozisyonlarında temkinli kalmayı sürdürüyor.
ALTINDA KRİTİK GÜN PERŞEMBE
Hafta sonu açıklanan verilere göre, küresel merkez bankalarının altın alımları sürüyor. Özellikle Çin Merkez Bankası, Mayıs ayında da altın rezervini artırarak üst üste yedinci ayında da alım yaptı. Bu durum, altının uzun vadeli güvenli liman konumunu koruduğunu gösterdi.
Altın yatırımcıları ise bir yandan teknik seviyeleri, diğer yandan Perşembe günü yapılacak ABD devlet tahvili ihalesi gibi makro gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.
DOJİ FORMASYONU NE ANLAMA GELİYOR?
Piyasalarda belirsizlik sinyali olarak bilinen doji formasyonu, açılış ve kapanış fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu grafik yapısıdır. Alıcılar ve satıcılar arasında kararsızlığı temsil eder ve genellikle yön değişimi öncesi sinyal olarak değerlendirilir. Şu anki teknik görünüm, piyasada yön arayışının devam ettiğini ortaya koyuyor.