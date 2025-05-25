Trabzonspor’da Cihan Çanak Sakatlandı

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, Çanak’ın hafta içi gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığı belirtildi. Yapılan muayene ve MR incelemeleri sonucunda oyuncunun sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildiği aktarıldı.

Beşir, "Cihan Çanak’ın tedavisine kulüp sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerini kullanarak, oyuncunun durumu yakından takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA