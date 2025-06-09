Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı

KAYBEDEN SAĞLIK OLDU

Tek kayıp yaşayan sektör ise sağlık oldu. %4,4’lük düşüşün temelinde, ilaç firmalarının Medicare ile yaşadığı fiyat tartışmaları ve geri ödeme sistemlerindeki değişiklikler yer aldı. Bazı büyük ilaç firmalarının bu gelişmeler karşısında hisse değerleri geriledi.