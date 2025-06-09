Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı
Mayıs ayı, ABD borsaları için adeta ralliyle geçti. S&P 500 endeksi %6,1, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi ise %9,6 artışla Kasım 2023’ten bu yana en yüksek aylık kazancını kaydetti. S&P 500’de yer alan 11 sektörün 10’u yatırımcısına kazandırırken, yalnızca sağlık sektörü düşüş yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin başına yerleşen sanayi sektörü, %8,4’lük güçlü artışla öne çıktı. ABD’nin bazı ithal ürünlerde uyguladığı geçici gümrük vergisi indirimleri ve açıklanan güçlü şirket bilançoları, sektördeki yükselişi destekledi.
TÜKETİM SEKTÖRÜNE AMAZON VE TESLA DAMGA VURDU
Özel tüketim sektörü, Amazon ve Tesla gibi dev şirketlerin etkisiyle %7,8’lik değer kazancına ulaştı. Enflasyondaki yavaşlama ve yükselen tüketici güveni, harcamalara hareket kazandırırken, özellikle e-ticaret ve otomotiv devleri yatırımcıdan tam not aldı.
YAPAY ZEKA DOPİNGİ
Yapay zeka destekli büyüme beklentileri, teknoloji hisselerinde yeni bir alım dalgası başlattı. Sektör, %7,6 yükselerek yatırımcısını sevindirdi. Özellikle yarı iletken, bulut çözümleri ve veri analitiği şirketleri ilgi odağı oldu. Ancak donanım üreticileri, bazı dış ticaret bariyerlerinin gölgesinde kaldı.
FİNANS SEKTÖRÜ GÜÇ KAZANDI
Finans sektörü, Mayıs ayında %4,9 oranında değerlendi. ABD bankalarının 2025’in ilk çeyreğinde 70 milyar doları aşan net kar açıklaması, faiz dışı gelirlerin artması ve komisyon kanallarının güçlenmesi sektöre pozitif yansıdı.
KAYBEDEN SAĞLIK OLDU
Tek kayıp yaşayan sektör ise sağlık oldu. %4,4’lük düşüşün temelinde, ilaç firmalarının Medicare ile yaşadığı fiyat tartışmaları ve geri ödeme sistemlerindeki değişiklikler yer aldı. Bazı büyük ilaç firmalarının bu gelişmeler karşısında hisse değerleri geriledi.
HABERLEŞME YÜKSELİŞE GEÇTİ
Haberleşme hizmetleri sektörü, %5,5 oranında yükseldi. Alphabet ve Meta’nın yapay zekâ odaklı yeni stratejileri, sektördeki pozitif algıyı güçlendirdi. Aynı zamanda Netflix ve Disney’in içerik politikalarında yaptığı değişiklikler, yatırımcılardan ilgi gördü.
TEMKİNLİ SEKTÖRLER BELLİ OLDU
Ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli liman olarak görülen sektörler de istikrarlı seyrini sürdürdü. Kamu hizmetleri %3,19, temel tüketim sektörü ise %1,89 oranında yükselerek beklentileri karşıladı.
BU SEKTÖR SINIRLI KAZANÇLA YETİNDİ
Gayrimenkul sektörü, Mayıs’ı %0,75’lik mütevazı bir artışla tamamladı. Enerji sektörü ise zayıf seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle %2,12’lik sınırlı bir yükseliş sergiledi. Bazı enerji devlerine ilişkin şirket bazlı gelişmeler, performansı dengeledi.
PİYASALARA MAKROEKONOMİK DESTEK
Piyasaların genel havasını belirleyen temel faktörler şunlar oldu:
ABD-Çin arasında karşılıklı gümrük vergisi indirimleri piyasada iyimserlik yarattı.
Fed’in öncelikli enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE yıllık bazda %2,1’e gerileyerek, son 4 yılın en düşük seviyesine indi.
Tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde açıklandı, bu da ekonomiye duyulan güveni artırdı.
Moody’s’in ABD kredi notunu düşürmesi, piyasalardaki risk algısını sınırlı da olsa diri tuttu.
YATIRIMCI RİSK ALMAKTAN VAZGEÇMİYOR
Mayıs ayı boyunca gözlemlenen yükseliş trendi, risk iştahının yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle büyüme hisselerine yönelim dikkat çekerken, piyasaların yaz aylarında da bu güçlü performansı sürdürebileceği yönünde beklentiler yükseliyor.