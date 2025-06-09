Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
ABD gündeminde öne çıkan vergi indirimi tasarısı, finansal piyasaları hareketlendirdi. Eski Başkan Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği "büyük güzel yasa" isimli plan, ABD ekonomisinde belirsizlikleri artırırken, gözler bir kez daha güvenli liman olan altına çevrildi. Ekonomistler, bu yıl altının ons fiyatının 4.000 dolara kadar tırmanabileceğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşında güçlü bir yükselişle rekor kıran altın, kısa süreli bir duraksamanın ardından şimdi yeni bir ralliye hazırlanıyor. Uzmanlara göre bu yükselişin fitilini ateşleyecek olan gelişme, Trump’ın yasasıyla birlikte ABD’de büyüyen borç riski olabilir.
BOĞA SENARYOSU GERİ DÖNDÜ
Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede, ABD'nin borçlanma kapasitesine olan güvenin sarsılmasıyla birlikte yatırımcıların yönünü tekrar altına çevirdiği vurgulandı. Moody’s’in ABD’nin kredi notuna dair olumsuz açıklamaları, yatırımcıları yeni güvenli limanlar aramaya itti. Bu da altına olan talebi artırdı.
State Street Global Advisors'ın analizine göre, ons altın orta vadede yüzde 20’lik bir primle 4.000 dolara ulaşabilir. Raporda, “Stagflasyonun sona ermesi ve dolardaki güç kaybı gibi faktörler gerçekleşirse, altın önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde ciddi bir sıçrama yapabilir” değerlendirmesi yer aldı. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali ise yüzde 30 olarak ifade edildi.
'ALTIN, 2025'TE ZİRVE YAPABİLİR'
Goldman Sachs, yüksek riskli piyasa senaryosunda 2025 sonu itibarıyla altının 4.500 doları görebileceğini açıkladı. Bankanın baz tahminine göre ise yıl sonunda ons altın 3.700 dolarda dengelenebilir.
Aynı şekilde JP Morgan ve Citi gibi dev finans kuruluşları da altınla ilgili öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Artan enflasyon, jeopolitik riskler ve dolara olan güvenin azalması gibi faktörler, altın fiyatlarındaki bu tahminleri destekliyor.
ALTIN FONLARINA REKOR GİRİŞ
Dünya Altın Konseyi'nin son verilerine göre, 2024'ün ilk beş ayında altın fonlarına toplamda 30 milyar dolarlık (yaklaşık 322 ton) yeni sermaye aktı. Fonların toplam büyüklüğü 374 milyar doları aşarken, yalnızca Mayıs ayında ABD ve Asya kaynaklı 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Ancak Avrupa'da – özellikle Fransa’da – altın fonlarına olan ilgi artmaya devam etti. Türkiye’deki fonlarda ise geçen ay 10,6 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi.
GRAM ALTINDA 5 YILDA YÜZDE 1.072 GETİRİ
Gram altın, hem küresel belirsizliklerin hem de döviz kurundaki yükselişin etkisiyle yatırımcısına büyük kazanç sağladı. 2019’da 366 lira seviyesinde olan gram altın, geçtiğimiz hafta itibarıyla 4.291 liraya kadar yükseldi. Bu süreçte altın, yatırımcısına yüzde 1.072 oranında kazanç sağladı. Örnek vermek gerekirse; 5 yıl önce altına yatırılan 100 bin lira, bugün 1 milyon 172 bin liraya ulaşmış durumda.