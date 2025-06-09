Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar

ALTIN FONLARINA REKOR GİRİŞ

Dünya Altın Konseyi'nin son verilerine göre, 2024'ün ilk beş ayında altın fonlarına toplamda 30 milyar dolarlık (yaklaşık 322 ton) yeni sermaye aktı. Fonların toplam büyüklüğü 374 milyar doları aşarken, yalnızca Mayıs ayında ABD ve Asya kaynaklı 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Ancak Avrupa'da – özellikle Fransa’da – altın fonlarına olan ilgi artmaya devam etti. Türkiye’deki fonlarda ise geçen ay 10,6 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi.