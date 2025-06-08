3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası

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Gravity Transformation adlı platformun hazırladığı bir simülasyon, 3 günlük oruç sürecinde vücudun saat saat nasıl tepki verdiğini ortaya koydu. İşte açlığın ilk saatlerinden 72. saate kadar yaşanan etkiler:

İlk 6–10 Saat: Vücut Enerji Kaynaklarını Tarıyor

Oruç başladığında vücut, önce önceki öğünlerden kalan karbonhidratları yakıt olarak kullanmaya başlıyor. Bu süreçte pankreas glukagon adı verilen bir hormon salgılıyor ve karaciğerdeki glikoz depoları devreye giriyor. Ancak bu dönemde ghrelin hormonu (açlık hormonu) seviyesi de yükseldiğinden, yoğun bir açlık hissi yaşanabiliyor.

10. Saat: Kas Kaybı Hemen Başlamıyor

İnsanların en çok korktuğu şeylerden biri olan kas kaybı, düşünüldüğü kadar çabuk başlamıyor. Aksine, 10 saatlik açlığın ardından büyüme hormonu üretimi artıyor ve bu da kasların korunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda vücut sıcaklığında da hafif bir düşüş gözlenebiliyor.

16. Saat: Yağ Yakımı ve Otofaji Süreci Başlıyor

16 saatlik açlığın ardından vücut, enerji kaynağı olarak yağlara yöneliyor. Bu evrede vücutta otofaji adı verilen süreç tetikleniyor. Otofaji, hücrelerin hasarlı yapıları, bakteri kalıntıları veya işlevini yitirmiş proteinleri parçalayıp geri dönüştürdüğü bir temizlik mekanizması olarak biliniyor. Bu süreç, özellikle yaşlanma karşıtı etkileriyle dikkat çekiyor.

24-32 Saat: Yağ Depoları Devrede

Bir günü aşan açlık süresinde vücut glikojen stoklarını tüketiyor ve tamamen yağ depolarından enerji sağlamaya başlıyor. İlginç bir şekilde bu aşamada vücut, kasları koruma moduna geçiyor ve protein yıkımı minimuma iniyor. Yani, doğru şekilde uygulandığında kas kütlesi büyük ölçüde korunabiliyor.

48. Saat: Zihinsel Netlik ve Duygusal İyileşme

İkinci günün sonuna gelindiğinde, çoğu kişi kendisini daha sakin, odaklı ve enerjik hissettiğini bildiriyor. Beyinde salgılanan bazı kimyasallar sayesinde ruh hali iyileşiyor, hatta bazı bireylerde "üstünlük hissi" oluşabiliyor. Ancak bu dönemde dikkat edilmesi gereken nokta, besin eksikliklerinin henüz başlamamış olmasıdır.

72. Saat: Sınır Noktası! Uzmanlar Uyarıyor

Üçüncü günün sonunda, orucun sağladığı olumlu etkiler azalmaya ve besin eksikliği riski artmaya başlıyor. Bu noktadan sonra oruca devam etmek, uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmiyor. Uzun süreli açlık, özellikle kalp ritmi, tansiyon ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilir.

MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN

Yayın, şu önemli notla sonlanıyor:

"Kendinizi aç hissettiğinizde yemek yemekte bir sakınca yok. Ancak aralıklı ya da uzun süreli oruç yöntemini denemeyi düşünüyorsanız, diyetinizde köklü bir değişikliğe gitmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız."

Not: Haberimizde yer alan içerik kesinlikle tavsiye niteliğinde değildir. Uygulanmadan önce mutlaka uzman doktora başvurulması gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi