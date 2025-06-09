Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
ABD’nin Venezuela yaptırımları kapsamında Shell’in doğalgaz lisansı iptal edildi. 27 Mayıs itibarıyla faaliyetlerini durduran enerji devi, ülkeden tamamen çekildi. Öte yandan, verimlilik sorunu yaşayan BP’nin Shell’e satılacağı iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin uyguladığı yeni enerji politikaları küresel akaryakıt devlerini etkilemeye devam ediyor. Daha önce Venezuela’daki doğalgaz projeleri için özel lisans verilen Shell’in, bu izni artık geçerli değil. ABD Başkanı Donald Trump’ın aylar önce duyurduğu karar doğrultusunda, Shell’e tanınan süre 27 Mayıs itibarıyla sona erdi ve şirket ülkedeki faaliyetlerini resmen sonlandırdı.
Shell’in Venezuela’da, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan sahalarda yürüttüğü projeler, ABD’nin ticaret ve enerji yaptırımları çerçevesinde durduruldu. Bu alanlarda oluşan boşluğun, Amerikan enerji şirketleri tarafından doldurulması bekleniyor.
BENZER ADIM BP İÇİN DE GELEBİLİR
Shell’e yönelik bu yaptırım kararının ardından gözler İngiliz enerji devi BP’ye çevrildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarından çekilerek tüm istasyonlarını Petrol Ofisi’ne devreden BP’nin, verimlilik sorunu yaşadığı ve satışa hazırlanabileceği iddiaları gündemde. Shell’in BP’nin varlıklarını devralmak için ön inceleme başlattığı ifade ediliyor. Ancak iki şirket arasında şu an için resmi bir görüşme yapılmış değil.