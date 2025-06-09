Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi

BENZER ADIM BP İÇİN DE GELEBİLİR

Shell’e yönelik bu yaptırım kararının ardından gözler İngiliz enerji devi BP’ye çevrildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarından çekilerek tüm istasyonlarını Petrol Ofisi’ne devreden BP’nin, verimlilik sorunu yaşadığı ve satışa hazırlanabileceği iddiaları gündemde. Shell’in BP’nin varlıklarını devralmak için ön inceleme başlattığı ifade ediliyor. Ancak iki şirket arasında şu an için resmi bir görüşme yapılmış değil.