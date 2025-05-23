Eşi Şikayetinden Vazgeçti, Ailesi İsyan Etti! Oğuz Murat Aci'nin Davasında Hukuki Süreç Nasıl İlerleyecek?

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur davasında, Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekti. Karara Oğuz Aci’nin ailesi tepki gösterirken, hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğini Avukat Rezan Epözdemir açıkladı.

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Eşi Şikayetinden Vazgeçti, Ailesi İsyan Etti! Oğuz Murat Aci'nin Davasında Hukuki Süreç Nasıl İlerleyecek?

İstanbul Eyüpsultan’da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
ABD’de gözaltına alınan Eylem Tok ve Cihan Cihantimur’un Türkiye’ye iade süreci sürerken, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, yaşadığı maddi ve manevi zararların telafi edildiğini belirterek şikayetinden vazgeçti.

Şükriye Aci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Benim oğlumun hakkı başkalarınca hiç hakkı olmayan kişiler tarafından alınmaya kalkınca ben daha fazla bu süreçle uğraşmak istemedim. Para benim için her zaman ikinci planda.” ifadelerini kullandı.

Eşi Şikayetinden Vazgeçti, Ailesi İsyan Etti! Oğuz Murat Aci'nin Davasında Hukuki Süreç Nasıl İlerleyecek? - Resim : 1

Şükriye Aci’nin kararı sonrası Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin tepkisi dikkat çekti. Baba Aci, “Ailesi davadan vazgeçti' diye çıktı. Bu doğru değil. Biz oğlumun ailesi olarak annesi ve babası ebeveynleri olarak asla ve asla davadan vazgeçmeyeceğiz. O parayı tercih etti. Bakalım o parayla ne zaman yetecek ne kadar geçinecek. Göreceğiz.” diye konuştu.

'100 MİLYON LİRA' İDDİASI

Gelininin maddi durumunun iyi olduğunu savunan Özer Aci, şikayetten vazgeçme karşılığında 100 milyon lira aldığını iddia etti ve şu sözleri dile getirdi: “Benim oğlumun kanını sattı. Avukat kandırdı, kendi kandı. Hiç önemi yok. Kaça sattığının da önemi yok. Satmayacaktı. Aç mı kalırdı, susuz mu kalırdı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı.”

Eşi Şikayetinden Vazgeçti, Ailesi İsyan Etti! Oğuz Murat Aci'nin Davasında Hukuki Süreç Nasıl İlerleyecek? - Resim : 2

İddialara yanıt veren Şükriye Aci ise bu tür söylemleri reddetti. Şikayetini geri çekme kararının parayla ilgisi ifade ederek şunları söyledi: “Öyle bir rakam yok. Yani kimse kimseye öyle bir para bugün vermez. Benim yaşadığım şeyleri ben biliyorum. Ben paraya ihtiyacım olduğunu zaten söylemedim. Bana yapılan yorumları haketmediğimi düşünüyorum.”

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tüm bunlar sonrası hukuki anlamda ne olacağı merak edilirken, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Rezan Epözdemir, şunları dile getirdi: “"Kasten öldürme resen kovuşturulabilir bir suçtur. Bir kamu davası söz konusudur. Dolayısıyla herhangi bir müştekinin ya da suçtan zarar görenin şikayetinden vazgeçmesi soruşturmayı ve kamu davasını durdurmaz."

Epözdemir ayrıca, “Bu karardan sonra Şükriye Aci'nin yargılamada hiçbir söz hakkı olmayacak.” diyerek, şu ifadeleri ekledi: “Yargılamada aktör olarak bulunamaz. Karara itiraz ve temyiz edemez. Çapraz sorguda doğrudan soru soramaz.”

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Kaynak: Star Haber

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