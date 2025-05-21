Türkiye Oğlunu Kaybeden Bir Babanın İsyanını Konuşacak! 'Gelinim Oğlumun Kanını Sattı'

Geçtiğimiz yıl Mart ayında İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen feci kaza, Türkiye gündemini sarsmıştı. 1 Mart 2024'te yaşanan kazada, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuştu.

MADDİ TAZMİNATLA ANLAŞMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin failin ailesiyle maddi tazminat karşılığında anlaştığı ve şikayetini geri çektiği öğrenildi.

ACILI BABANIN İSYANI: 'GELİNİM OĞLUMUN KANINI SATTI'

Bu gelişmenin ardından Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuştu. “Aile şikayeti geri çekmiyor, kırmızı puntolarla belirtiyorum, sadece Şükriye Aslan yani oğlumun eşi davadan vazgeçiyor. Maddi ve manevi karşılığını almış” diyen baba, “Bundan sonraki hayatını devam ettirmek için benim oğlumun kanını sattı. Bunun için de davadan vazgeçti” şeklinde konuştu.

'PAHALIYA SATMIŞ OLMASI LAZIM'

Özer Aci, Şükriye Aci'nin aldığı paranın miktarını bilmediğini ancak yüklü bir ödeme almış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Özer Aci, gelinine karşı hukuki bir süreç yürüteceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben televizyonlarda bugüne kadar belki defalarca şöyle söyledim: 'İstanbul'u verseler ne diyeyim, ben asla ve asla davamdan vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de.' Gelinime karşı tabii ki hukuki bir mücadele yürüteceğim. Ben bir buçuk saat oldu öğreneli. Ne kadar aldıklarını bilmiyorum ama yüklü miktarda bir para aldığını düşünüyorum. Yani çünkü benim oğlumun o kadar ucuza gideceğini, kanının ucuz olacağını sanmıyorum, pahalıya satmış olması lazım."

'ALLAH BELASINI VERSİN BU PARANIN'

Adaletin sağlanması için tüm gücüyle mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan acılı baba, şöyle konuştu:

"Ben en baştan bugüne kadar bu olayda yalnız değilim, yine yalnız değilim. sizlerin sayesinde sesimi Türkiye'ye değil, dünyaya duyurdum. Bunun karşılığı, bedeli ne olursa olsun duyurmaya da devam edeceğim, ben asla ve asla davamdan vazgeçmiyorum. Ben defalarca şunu söyledim; 'O insanların, o katilin ve babasının benim boğazımdan bir lokması dahi geçmesin.' Bunu net olarak söylüyorum; benim paraya pula ihtiyacım yok, benim insanlığa ve dürüstlüğe ihtiyacım var. Aslına bakarsanız Şükriye Hanım'ın da paraya ihtiyacı yok. Ama para var ya, Allah belasını versin bu paranın."