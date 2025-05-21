İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun Şirketine Kayyım Atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Murat Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyım atandı.

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İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun Şirketine Kayyım Atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri kendi hesaplarıyla birlikte birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu ortaya çıkmıştı.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Gülibrahimoğlu'nun malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

KAYYIM ATANDI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyım atanmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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