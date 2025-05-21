RTÜK'ün Yeni Üyeleri Belli Oldu

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri belirlendi. AKP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları için yapılan oylamada, 416 milletvekili oy kullandı.

AKP'nin adayları Hasan Davulcu ve Erhan Güven, CHP’nin adayları Tuncay Keser ve Ahmet Kılınç, İYİ Parti’nin adayları Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan’ın yarıştığı seçimde, Hasan Davulcu 387 oy alarak en yüksek oyu kazandı. Tuncay Keser ise 339 oyla RTÜK üyeliğine seçilen diğer isim oldu. İYİ Parti’den Ahmet Can Buğday ise 307 oyla üyelik kazandı.

Seçim sonuçlarına göre, Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday, RTÜK üyeliklerine seçildi.

Kaynak: İHA