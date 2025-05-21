RTÜK'ün Yeni Üyeleri Belli Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 3 yeni üye seçildi. AKP kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday, RTÜK üyeliğine seçildi.

Son Güncelleme:
RTÜK'ün Yeni Üyeleri Belli Oldu

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri belirlendi. AKP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları için yapılan oylamada, 416 milletvekili oy kullandı.

AKP'nin adayları Hasan Davulcu ve Erhan Güven, CHP’nin adayları Tuncay Keser ve Ahmet Kılınç, İYİ Parti’nin adayları Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan’ın yarıştığı seçimde, Hasan Davulcu 387 oy alarak en yüksek oyu kazandı. Tuncay Keser ise 339 oyla RTÜK üyeliğine seçilen diğer isim oldu. İYİ Parti’den Ahmet Can Buğday ise 307 oyla üyelik kazandı.

Seçim sonuçlarına göre, Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday, RTÜK üyeliklerine seçildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
TBMM RTÜK
Son Güncelleme:
Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor: İşte Siyah Çayın Tadını Unutturacak Sağlık Deposu Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor, Siyah Çayın Tadını Unutturuyor
İYİ Parti'de WhatsApp Mesajı Krizi: Hasan Toktaş Hakkında İnceleme Başlatıldı Hasan Toktaş Hakkında İnceleme
Dışişleri'nden İsrail'in Diplomat Saldırısına Kınama Dışişleri'nden İsrail'in Diplomat Saldırısına Kınama
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı
Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme