Dışişleri'nden İsrail'in Diplomat Saldırısına Kınama

İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyete ateş açtı. Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri'nden İsrail'in Diplomat Saldırısına Kınama

İsrail ordusu, aralarında Türkiye, İngiltere, Kanada, Fransa, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nden diplomatların bulunduğu heyetin Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampına ziyareti sırasında havaya ateş açtı. Cenin Mülteci Kampı'nın girişinde bulunan diplomatlar, ateş açılması üzerine bölgeden uzaklaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu heyetin onay verilen rotadan saparak yasak bir bölgeye girdiği iddia edildi. Bunun üzerine bölgede konuşlu olan İsrail askerlerinin ateş açtığı, can kaybı olmadığı belirtildi. Olayın ardından Batı Şeria Tümeni Komutanı Tuğgeneral Yaki Dolf'un soruşturma başlattığı aktarıldı. Ordunun yaşanan olumsuzluktan dolayı üzüntü duyduğu kaydedildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Cenin'de bir grup diplomata ateş açılmasını kınadı. Bakanlık mesajında, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerini kaydetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Dışişleri Bakanlığı İsrail
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