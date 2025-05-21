İsrail Bu Kez Avrupalı Diplomatlara Saldırdı! Heyette Türkiye'de İsimler de Var

İsrail’in Gazze Şeridi’ne kanlı saldırıları sürerken, İsrail ordusu bu kez Avrupalı diplomatlara ateş açtı.

Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyarete giden Avrupalı diplomatlar İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Ateş açılan heyette Türkiye’den de katılımın olduğu kaydedildi. O anlar kameralara da yansıdı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik konuya ilişkin açıklamasında, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı" ifadelerini kullandı.

Dik, İsrail’i ateş açmasını kınayarak "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail'in hesap vermesi" çağrısı yaptı.

İSRAİL KENDİSİNİ SAVUNDU

İsrail cephesinden gelen yazılı açıklamada ise, diplomatik heyetin Cenin'e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği savunması yapıldı.

İsrail’in açıklamasında koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği iddia edildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı kınandı. Açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi