İsrail'den Han Yunus'a Açık Tehdit

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta geniş bir bölgenin tahliye edilmesini talep ederek buraya "eşi görülmemiş biçimde saldıracağını" açıkladı.

İsrail'den Han Yunus'a Açık Tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraey, sosyal medya hesabından Gazze'nin bölümlere bölündüğü bir harita paylaşarak, güneyde Han Yunus kentinde geniş bir alanı kırmızıyla işaretlediğini gösterdi. Han Yunus kentine "eşi görülmemiş şiddette saldırı düzenleyeceğini" bildiren İsrail ordusu, buradaki Filistinlilerden, sahil şeridindeki Mevasi bölgesine gitmelerini talep etti.

İsrail güçlerinin kırmızıyla işaretlediği alan Han Yunus'un yanı sıra Gazze'nin güneyindeki yoğun yerleşime sahip Abasan ve Beni Süheyl bölgelerini kapsıyor. Han Yunus, dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip üçüncü yeri Gazze Şeridi'ndeki, Gazze kentinden sonra en fazla yerleşimin bulunduğu ikinci nokta olarak biliniyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna bağlı özel bir birim, bugün sabah erken saatlerde Han Yunus'a baskın düzenleyerek bir Filistinliyi öldürmüş, eşi ve çocuklarını alıkoymuştu. İsrail özel kuvvetlerinin çekildiği sırada bölgenin yoğun biçimde havadan hedef alındığı aktarılmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde, Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı. Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu.

Plan kapsamında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen baskı sonucunda pazar gecesi Gazze'ye "kıtlığı önleyecek kadar temel gıda girişine izin verilmesini" onaylamıştı.

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Kaynak: AA

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