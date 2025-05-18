İsrail'den Gazze'de Yeni Katliam Hazırlığı! 'Geniş Çaplı Kara Harekatı'nı Başlattılar

İnsanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail ordusu kuzey ve güney Gazze'ye geniş çaplı kara operasyonu başlattığını duyurdu.

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İsrail'den Gazze'de Yeni Katliam Hazırlığı! 'Geniş Çaplı Kara Harekatı'nı Başlattılar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu operasyon Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu’nun başlangıcını işaret ediyor" denildi.

Geçtiğimiz hafta boyunca bir "açılış saldırısı" başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu süreçte, Hamas’a ait 670'den fazla hedef vuruldu.

Hedef alınan yerler arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünel hatları ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde operasyon yürüten birliklere düzenli olarak destek vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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