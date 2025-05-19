Rusya’dan Ukrayna’ya Savaşın Başından Bu Yana En Büyük İHA Saldırısı

Rusya, savaşın savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Ukrayna'ya karşı en geniş kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi. Hafta sonu düzenlenen bu saldırılarda başta başkent Kiev olmak üzere birçok bölge hedef alındı. Saldırılar sonucunda bir kadın yaşamını yitirirken, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az üç kişi yaralandı.

TRUMP İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bu gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılması planlanan telefon görüşmesinden hemen önce yaşanması dikkat çekti. Trump, görüşmenin ABD saatiyle sabah 10.00’da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

SAVAŞINDAN BAŞINDAN BERİ EN BÜYÜĞÜ

Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne göre, dün sabah saatlerinde Rusya tarafından Kiev, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine toplam 273 İHA gönderildi. Bunlardan 88’i Ukrayna savunma sistemleri tarafından imha edilirken, 128’i hedeflere ulaşamadan etkisiz hale geldi. Kiev yönetimi, bu saldırının savaşın başlamasından bu yana yaşanan en büyük İHA saldırısı olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere, Fransa ve Polonya liderleriyle birlikte, Trump ile Putin’in görüşmesinden önce sanal bir zirve düzenlemek için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Bu dört lider, iki hafta önce Ukrayna’ya giderek 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunmuştu.

'RUSYA'NIN ATEŞKES NİYETİ YOK'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin başdanışmanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar, Rusya'nın savaşı sonlandırmak gibi bir niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor," dedi. Yermak, İstanbul'daki müzakerelerin sadece zaman kazanmak için yapılan bir gösteri olduğunu ve Putin’in asıl amacının barış değil, savaşı sürdürmek olduğunu vurguladı.

Trump, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüz yüze temasların ardından yaptığı açıklamada, barışa ancak kendisiyle Putin arasında doğrudan bir zirveyle ulaşılabileceğini ifade etmişti. Bugün hem Rusya hem de Ukrayna liderleriyle görüşmeyi planladığını da duyurmuştu.

Ukrayna tarafı, Trump’ın barış önerisine olumlu yaklaştığını ve “koşulsuz ve derhal ateşkes” fikrine açık olduklarını açıkladı. Ancak Rusya’dan gelen yanıt farklıydı; Moskova, yalnızca Batı'nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımların tamamen kesilmesi durumunda geçici bir ateşkesi değerlendirebileceğini bildirdi.

Putin, herhangi bir müzakerenin savaşın temel nedenlerini de içermesi gerektiğini savunarak, Ukrayna’nın tarafsız bir statü benimsemesini, askeri kapasitesini azaltmasını ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesini talep etti. Kiev yönetimi ise bu şartları “teslimiyet” olarak değerlendiriyor.

Halihazırda Rusya, 2014’te ilhak ettiği Kırım dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini kontrol etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA