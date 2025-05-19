Pakistan'da Bombalı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde orduya bağlı güvenlik gücünün tesisine yakın bir bölgede düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Patlamanın araç içine yerleştirilen düzeneğin infilakıyla gerçekleştiği bildirildi.

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Pakistan'da Bombalı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
Fotoğraf: Temsili

Pakistan’ın güneyindeki Belucistan eyaletinde meydana gelen bombasaldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Patlayıcının, Frontier Corps adlı paramiliter gücün tesisine yakın bir noktada infilak ettiği belirtildi.

Pakistan medyasının aktardığına göre saldırı, Belucistan eyaletinin Kila Abdullah bölgesinde gerçekleşti. Polis yetkilileri, patlayıcının bir araca yerleştirildiğini ve patlamanın orduya bağlı Frontier Corps (FC) tesisinin yakınlarında yaşandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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