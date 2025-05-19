Tüp Bebek Merkezine Saldırı! Manifesto Ortaya Çıktı, Nedeni Kan Dondurdu

ABD'nin California eyaletindeki Palm Springs kentinde American Reproductive Centers (ARC) adındaki tüp bebek kliniğine dün bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası yaşanan patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlamada hayatını kaybeden tek kişinin ise 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus olduğu açıklandı. Polis, bu kişinin saldırıyı gerçekleştiren şahıs olduğunu tespit etti. Saldırganın bu planlı saldırıyı neden düzenlediği de öğrenildi.

MANİFESTOSU ELE GEÇİRİLDİ

Polis, saldırgana ait olduğu düşünülen bir manifesto ele geçirdiğini ve orada insanların ürememesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldığını açıkladı. Saldırganın bu nedenle tüp bebek tedavisi hizmeti veren bir kliniği hedef aldığının düşünüldüğü belirtildi.

Polis, saldırının Guy Edward Bartkus'un şahsen kendi hazırladığı patlayıcılarla düzenlediğini ve saldırı sırasında canlı yayın açmaya çalıştığını da aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi