ABD'de Klinikte Patlama! Yerle Bir Oldu, FBI 'Terör' Şüphesiyle Devrede

ABD'nin California eyaletindeki bir klinikte patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. FBI ise 'terör eylemi' şüphesiyle devreye girdi.

ABD'de Klinikte Patlama! Yerle Bir Oldu, FBI 'Terör' Şüphesiyle Devrede

ABD'nin California eyaletinin Palm Springs kentindeki bir fertilite kliniği çevresinde patlama meydana geldi. Patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açarken, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden oldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, yaptığı açıklamada, "Olayın kasıtlı olabileceğini" belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

ABD'de Klinikte Patlama! Yerle Bir Oldu, FBI 'Terör' Şüphesiyle Devrede - Resim : 1

FBI DEVREYE GİRDİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis de basın açıklamasında "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadelerini kullanarak, patlamanın kaynağının soruşturulduğunu aktardı. Davis, kliniğin özellikle hedef alındığını düşündüklerini bildirdi.

Havadan çekilen görüntülerde, kliniğin bulunduğu binanın arkasındaki otoparkta yanmış bir araç gözüküyor.

Kaynak: AA

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